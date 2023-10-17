جامعة الكويت تفتح غدا باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية للطلبة غير الكويتيين

علنت جامعة الكويت عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر لغير الكويتيين فقط وذلك يومي 18 و19 أكتوبر الحالي مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق التسجيل في حال نفاذ المقاعد.

ودعا مكتب نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء الطلبة غير الكويتيين إلى التسجيل من خلال الصفحة الالكترونية http://portal.ku.edu.kw/placement واتباع الخطوات المعلنة ودفع رسوم التسجيل مضيفا أنه للاستفسار يرجى التواصل من خلال المواقع التالية:

Email: cem.meas@ku.edu.kw

Web page: https://kuweb.ku.edu.kw/COEM

Twitter & Instagram: @cemvpaa.