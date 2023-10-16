مستشفى مبارك: افتتاح 7 عيادات للجلدية في مركز سلوى التخصصي مع صيدلية خاصة بها

مستشفى مبارك: افتتاح 7 عيادات للجلدية في مركز سلوى التخصصي مع صيدلية خاصة بها

أعلن مستشفى (مبارك الكبير) التابع لوزارة الصحة اليوم الاثنين عن افتتاح سبع عيادات جديدة للأمراض الجلدية في مركز (سلوى التخصصي) الصحي مع صيدلية خاصة بها لصرف أدوية الأمراض الجلدية وذلك خدمة لقاطني المنطقة.

وقالت رئيسة قسم أمراض الجلدية بالمستشفى الدكتورة منار العنزي في تصريح صحفي إن حجز المواعيد لعيادات الجلدية سيكون عبر (الأون لاين) لافتة إلى وجود عيادات الأمراض الجلدية في مركز (ناصر سعود الصباح) التخصصي أيضا.

وبينت أن العمل بالمركزين سيستمر خلال الفترة المسائية قريبا لاستيعاب أكبر عدد من المراجعين في منطقة حولي الصحية.

وأشارت إلى وجود ربط إلكتروني بين عيادات الجلدية في مراكز الرعاية الأولية بمستشفى مبارك الكبير موضحة أن الوزارة ممثلة بمجلس أقسام الأمراض الجلدية وفرت أفضل العلاجات الحديثة والبيولوجية لعلاج أمراض الصدفية والاكزيما والتي لها نتائج فعالة في العلاج.

وأضافت أن عيادات الجلدية التي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين تقدم خدماتها لعلاج جميع الأمراض الجلدية مفيدة بأن مستشفى الفراونية يستقطب كذلك عددا من الاستشاريين الزوار ضمن برنامج وزارة الصحة للاستفادة من خبراتهم في معاينة بعض الحالات الصعبة والنادرة لحالات الاكزيما والصدفية وأمراض الشعر مثل الثعلبة وإيجاد العلاج المناسب لها.