سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة تحذر من الاقتراب من أي تجمعات عشوائية

سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة تحذر من الاقتراب من أي تجمعات عشوائية

أهابت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تجمعات عشوائية «وذلك حفاظا على سلامتهم إثر ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا من مظاهرات متفرقة في بعض مدنها».

ودعت السفارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) المواطنين إلى التواصل معها أو مع أي من قنصلياتها في الولايات المتحدة عند الضرورة على هواتف الطوارئ التالية:

السفارة في واشنطن: +12022620758

القنصلية العامة في لوس أنجلوس: +13102793644

القنصلية العامة في نيويورك: +19172426688.