التطبيقي: معرض الفرص الوظيفية والدراسية المقرر بين 19 و21 أكتوبر الجاري فرصة للتواصل المباشر مع جهات سوق العمل

قالت المتحدث باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مديرة إدارة العلاقات العامة سهام العنزي اليوم الأحد إن معرض الفرص الوظيفية والدراسية المقرر في الفترة ما بين 19 و 21 أكتوبر الجاري يعد فرصة للتواصل المباشر مع جهات سوق العمل.

وأكدت العنزي في تصريح صحافي حرص الهيئة على دعم طلبتها وخريجيها وتعزيز العلاقة بينهم وجهات سوق العمل من خلال ارتباطها مع الكثير من مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص مما يسهم في تنمية وتطوير واستحداث العديد من التخصصات ورفع مستوى مخرجاتها الأكاديمية لتواكب احتياجات تلك المؤسسات وتحقق رؤية الدولة المستقبلية.

وأضافت أنه من هذا المنطلق تعاونت إدارة متابعة الخريجين في الهيئة مع معرض (وظيفتي) الذي يعد الأضخم في الكويت بتنظيم المعرض السنوي السادس للفرص الوظيفية والدراسية في (أرينا – 360 مول).

وأفادت بأن المعرض هو بمثابة فرصة للجمهور للتواصل المباشر مع جهات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى توفير فرص دراسية للراغبين في استكمال دراستهم من خلال التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة المشاركة للتعرف على شروطها ومتطلباتها والتخصصات التي تقدمها.

وذكرت العنزي أن الهيئة ستشارك في فعاليات المعرض ببعض الورش التدريبية التي يقدمها نخبة من المختصين في العديد من المجالات بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب التي تؤهل الخريج للعمل الوظيفي وتنمي مهاراته السلوكية والاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المعرض سيكون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة والنصف صباحا وتستمر فعالياته لثلاثة أيام على أن تكون أوقات الزيارة من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يومي الخميس والسبت أما يوم الجمعة ستكون الزيارة ما بين الثانية ظهرا والثامنة مساء.