وزير المالية يلتقي عددا من الوزراء خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

وزير المالية يلتقي عددا من الوزراء خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

التقى وزير المالية الكويتي فهد الجارالله اليوم السبت عددا من الوزراء والمسؤولين خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة حاليا بمراكش.

والتقى الوزير الجارالله في هذا السياق وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط حيث تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المميزة والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الجارالله مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في ممكلة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة وأكد معه على العلاقات الاخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

والتقى ايضا وزراء يمنيين هم وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.

من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما استقبل الجارالله وزير الاقتصاد والمالية المغربي نادية فتاح العلوي حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب مؤخرا.

واكد بالمناسبة تضامن دولة الكويت حكومة وشعبا مع الشعب المغربي في هذه المحنة كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.

وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة وفود من 190 دولة عضو في المؤسستين الماليتين الدوليتين بينها وفد دولة الكويت الذي يرأسه وزير المالية فهد الجارالله.

وزير المالية الكويتي فهد الجارالله يلقتي وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط

وزير المالية الكويتي فهد الجارالله يلقتي وزير الاقتصاد والمالية المغربي نادية فتاح العلوي

وزير المالية الكويتي فهد الجارالله يلقتي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب ووزير المالية اليمني سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة اليمني مانع بن يمين