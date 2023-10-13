رئيس وزراء قطر يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة

شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة العمل لفتح ممرات إنسانية للسماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة وبشكل عاجل خاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني في القطاع نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلي القصف والحصار.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن ذلك جاء لدى استقبال الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة اليوم الجمعة حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين.

ووفق البيان أكد الشيخ محمد موقف قطر الثابت في إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وسعيها منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات إلى خفض التصعيد والإفراج عن الأسرى والتواصل مع الأطراف المختلفة لضمان احتواء المواجهات وعدم اتساع دائرتها إقليميا.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة والشركاء الفاعلين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال وتوفير الحماية التامة لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان مؤكدا أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووصل الوزير الأمريكي إلى الدوحة في وقت سابق اليوم قادما من الأردن حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وذلك في إطار جولة له بالمنطقة تشمل كذلك السعودية ومصر والإمارات لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.