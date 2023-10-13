وزير المالية يجري عددا من اللقاءات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

وزير المالية يجري عددا من اللقاءات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

أجرى وزير المالية الكويتي فهد الجار الله اليوم الجمعة عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقامة حاليا بمدينة (مراكش) المغربية.

والتقى الجار الله في هذا السياق مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردني زينة طوقان حيث تم بحث سبل التعاون بين دولة الكويت والأردن لا سيما في مجال تعزيز دور المكتب التنفيذي للبنك الدولي لخدمة الدول الأعضاء فيه الذي يضم 11 دولة عربية.

كما التقى الجار الله أيضا الأمين العام لوزارة المالية في سلطنة عمان ناصر الجشمي حيث ناقشا الموضوعات والقضايا والتطورات الاقتصادية والمالية المثارة في إطار اجتماعات المؤسستين الماليتين الدوليتين.

وزير المالية خلال لقائه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردني زينة طوقان

كما شملت اللقاءات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والصندوق لا سيما في المشروعات التي تعمل عليها الحكومة معربا عن شكره لبعثة الصندوق الدولي بشأن مشاورات مراجعة المادة الرابعة الخاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية.

وتشارك الكويت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوفد يرأسه الوزير الجار الله ويضم في عضويته المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر ورئيس اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح وقياديين بقطاعات المال والأعمال والاقتصاد.

وتناقش الاجتماعات مختلف التحديات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم في ظل انتشار حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات والحروب والكوارث والازمات مما يفاقم المشكلات خاصة المرتبطة بالتغير المناخي ومشكلة الديون والفقر.

وزير المالية خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور