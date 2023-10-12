وزير الصحة يدشن الخدمة الرقمية لحجز مواعيد إجراء أشعة “ماموغرام” للسيدات عبر تطبيق “كويت – صحة”

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس الخدمة الرقمية لحجز موعد لإجراء فحص (الماموغرام) للسيدات بهدف الكشف المبكر عن أمراض الثدي وذلك عبر تطبيق (كويت-صحة).

وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي عقب افتتاح فعاليات التوعية بمرض سرطان الثدي في مجمع الأفنيوز وتستمر يومين إن هذه الخدمة تأتي في إطار مواصلة التحول الرقمي لخدمات الوزارة وتزامنا مع شهر أكتوبر المحدد عالميا كشهر التوعية بسرطان الثدي.

وأضاف أن تدشين هذه الخدمة يأتي كذلك تسهيلا على المواطنات وتشجيعا لهن للكشف المبكر عن أمراض الثدي خصوصا ممن تجاوزن الأربعين عاما إذ يعد ذلك من أهم استراتيجيات الوقاية وتحسين النتائج العلاجية.

وأوضح أنه يمكن لمن ترغب بالفحص الدخول عبر تطبيق (كويت-صحة) واتباع الارشادات والرد على الاستفسارات الخاصة بحجز موعد لإجراء فحص الماموغرام.

من جانبها قالت رئيسة البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي الدكتورة أسماء حسين في تصريح مماثل إن الوزارة أطلقت هذه الخدمة للوقاية والتصدي لسرطان من خلال إجراء مسح تشخيصي مبكر لأورام الثدي.

وأضافت الدكتورة حسين أن الإحصاءات تشير إلى أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء بالكويت مؤكدة أن زيادة العمر تزيد من احتمالية ارتفاع نسب الإصابة ومن هنا تأتي أهمية المسح التشخيصي بالماموغرام الذي يتيح الفرصة للكشف المبكر عن الورم ما يزيد من ارتفاع نسب الشفاء.

وذكرت أن الوزارة أطلقت برنامج الفحص المبكر منذ عام 2014 بواقع مركز في كل محافظة ويواصل فعالياته على مدار العام.

وبينت أن احتفال اليوم جاء تحت شعار (فحصك الآن .. يعني الامان) لافتة إلى تخصيص خمسة مراكز للفحص هي (مركز شيخان الفارسي بمنطقة السرة ومراكز النعيم والعقيلة والزهراء وخيطان الجنوبي).

وزير الصحة وعدد من المشاركات

وأضافت أنه فيما يخص الرجال فكل المستشفيات الحكومية وتحديدا من خلال عيادات الجراحة يستطيع المراجع إجراء فحص الماموغرام في قسم الأشعة موضحة أن الاكتشاف المبكر يؤدي إلى شفاء 98 في المئة من الحالات.

من جهتها قالت رئيسة مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي رئيسة اللجنة الفنية للبرنامج الوطني الدكتورة بثينة الكندري في تصريح مماثل إن واحدة من كل ثماني سيدات معرضة لمخاطر الإصابة بسرطان الثدي مؤكدة أهمية الماموغرام في الكشف المبكر عن المرض.

وأفادت الكندري أن سرطان الثدي يبدأ عندما تبدأ خلايا الثدي في النمو خارج نطاق السيطرة وتميل هذه الخلايا إلى تكوين ورم يمكن الشعور به على شكل كتلة أو يمكن رؤيته بالأشعة.

وبينت أنه إذا تمكنت هذه الخلايا من النمو في الأنسجة المحيطة أو الانتشار إلى مناطق بعيدة من الجسم فيتم تشخيصه.

بدورها قالت عضو اللجنة العليا للبرنامج الوطني رئيسة قسم الأشعة في مستشفى العدان الدكتورة لطيفة الكندري في تصريح مماثل إنه خلال عامي 2022 و 2023 تم إجراء فحص الماموغرام ل4500 امرأة إذ تم اكتشاف 45 حالة إصابة لم يكن لديهن أي أعراض.

وأكدت انه كلما اكتشفت أي علامات لسرطان الثدي مبكرا زادت فرص نجاح العلاج مع ضرورة إجراء الفحص الذاتي بانتظام فضلا عن إجراء تصوير الثدي بالأشعة والفحوصات الوقائية بشكل منتظم لاكتشاف المرض في وقت مبكر.

وقالت إنه طبقا لإحصائية عام 2019 فإن نسبة إصابة سرطان الثدي في الكويت بلغت 35 في المئة من إجمالي حالات السرطان في البلاد مشيرة إلى أن الماموغرام هو تصوير للثدي بجرعات منخفضة من الأشعة التي تظهر أي أورام أو تغيرات بالثدي حتى لو كانت صغيرة وغير مرئية أو لا يمكن تحسسها.

وزير الصحة وأحد رواد معرض الاحتفال