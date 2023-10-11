السفير الهندي لدى الكويت: الهند طورت بنيتها التحتية لتقديم تجارب سياحية وثقافية متنوعة

قال السفير الهندي لدى دولة الكويت الدكتور آدرش سويكا إن بلاده تطور البنية التحتية السياحية لتقديم تجارب سياحية وثقافية متنوعة ومميزة لزوارها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور سويكا بافتتاح حلقة نقاشية نظمتها السفارة الهندية لدى البلاد اليوم الاربعاء للتعريف بالسياحة والثقافة في الهند بمشاركة العديد من مسؤولي السياحة الهندية وممثلي الفنادق والمنتجعات العالمية التي تعمل هناك.

وأضاف سويكا أن الهند تقدم سياحة متكاملة من خلال التنوع الثقافي فيها ووجود بيئات طبيعية خلابة ومختلفة إلى جانب وجود أكبر عدد من الفنادق والمنتجعات الصحية والترفيهية و 42 موقعا مسجلا كموقع للتراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) من شأنها إثارة اهتمام السياح مهما اختلفت اهتماماتهم.

وأوضح أن تطور البنى التحتية الهندية من مطارات وسبل مواصلات مثل القطارات المرفه وتعبيد الطرق السريعة يجعل من الترحال والوصول إلى الهند وولاياتها المختلفة اكثر سهولة وسلاسة من ذي قبل مبينا أن التوجه الرقمي للمنشآت والخدمات المختلفة سيسهل بدوره على السياح استكشاف الهند وخباياها.

وأفاد بأن الهند تتمتع بميزة إضافية مقارنة مع معظم دول العالم وهي رخص الاسعار للاقامة والسفر والمستلزمات اليومية.

وعن استخراج تأشيرات الدخول ذكر أن السفارة الهندية تصدر التأشيرات (الفيزا) للكويتيين خلال يوم واحد تتيح لهم الدخول للهند والخروج منها بعدد غير محدود من السفرات ولمدة ستة اشهر.

وتخلل اللقاء عدد من العروض التقديمية للأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الهند للسواح قدمها مسؤولون ومدراء شركات السياحة الفنادق والمنتجعات المشهورة في الهند بالإضافة إلى مشاركة بعض المسافرين لتجربتهم في السفر وتنظيم الرحلات إلى الهند.