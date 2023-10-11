الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

أمير قطر يبحث مع رئيسة الوزراء الإيطالية التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية

11 أكتوبر، 2023
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم بن حمد من ميلوني جرى خلاله كذلك استعراض علاقات التعاون بين بلديهما وأوجه تعزيزها وتطويرها.

وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 950 شهيدا وخمسة آلاف مصاب.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي اليوم أن عدد شهداء الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي ارتفع إلى 23 فلسطينيا بعد الإعلان عن استشهاد شابين في مدينة (القدس) المحتلة كما بلغ عدد الجرحى الذين أدخلوا إلى المستشفيات 130 شخصا.

المصدر
وكالات
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11 أكتوبر، 2023
0 20 دقيقة واحدة

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