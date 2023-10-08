سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني بنجاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن بالغ سروره بمناسبة النجاح الباهر لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر والتي استضافتها مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023 بكل جدارة واقتدار وبصورة عكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الصديق في مختلف الميادين.

مشيدا سموه رعاه الله بما وفرته جمهورية الصين الشعبية الصديقة من استعدادات كبيرة وامكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه الدورة الكبرى والتي حظيت بثناء وإعجاب الجميع في كل أنحاء العالم متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والسعادة ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة نجاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر والتي استضافتها مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023 بكل جدارة واقتدار.

مشيدا سموه بالإمكانيات المتميزة التي وفرتها جمهورية الصين الشعبية خلال تنظيم هذه الدورة الكبرى ومتمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق المزيد من التطور والنماء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.