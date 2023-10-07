دخان بسبب المعارك في الخرطوم

السودان: مقتل وإصابة العشرات في الخرطوم جراء قصف “الدعم السريع”

8 أكتوبر، 2023
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قتل وأصيب مالا يقل عن 40 شخص في جنوب العاصمة السودانية جراء القصف المدفعي من قبل (قوات الدعم السريع).

وقال المتحدث بإسم الجيش نبيل عبدالله ان قوات الدعم السريع قصفت العديد من المواقع بالعاصمة الخرطوم مما ادى لمقتل واصابة نحو 40 مدني بمحلية جبل اولوياء.

قال بيان أصدره المركز الحقوقي الموحد إن قوات الدعم السريع وجهت عدد كبير من القذائف تجاه منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم سقط في السوق الرئيسي وعدد من الأحياء عقب انسحاب الجيش من ارتكازاته نحو معسكره في المنطقة.

وأوضح بأن القصف المدفعي تسبب في سقوط قتلى وجرحى ضاقت بهم مستشفى جبل أولياء في ظل انقطاع الكهرباء و شبكات الاتصال وهو ما إضطر لإسعاف بعضهم لمستشفيات مجاورة بولاية النيل الأبيض.

في السياق قال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قوات الدعم السريع قصفت عدة مناطق في منطقة الثورة بان درمان شمال العاصمة مما ادى لاصابة العشرات وتدمير للمباني.

ومنذ الخامس عشر من ابريل يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو 5 آلاف شخص واصيب 12 آلف آخرين كما تسبب في فرار اكثر من 5 ملايين شخص بينهم نحو مليون لجئوا إلى دول مجاورة.

المصدر
وكالات
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8 أكتوبر، 2023
0 23 دقيقة واحدة

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