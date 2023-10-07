الدوري الإسباني: بيلينغهام يقود ريال مدريد لاستعادة الصدارة

قاد الشاب الانكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد الى فوز كاسح على أوساسونا 4-0 وقاده لاستعادة الصدارة، السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، تناوب على رباعية ريال كل من بيلينغهام (9 و54)، رافعاً رصيده الى 8 أهداف في صدارة الهدافين، البرازيلي فينيسيوس جونيور (65) وخوسيلو (70).

واستعاد الفريق الملكي المركز الأول بعد أقل من ساعتين على تصدر جيرونا الفائز على قادش 1-0، رافعا رصيده الى 24 نقطة بفارق نقطتين عن وصيفه، و4 نقاط عن برشلونة الثالث الذي يواجه نظيره غرناطة الاحد.

ويتألق بيلينغهام بقيادة المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي في موسمه الاول بقميص “ميرينغي” منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند الالماني هذا الصيف، وبات يلعب في مركز مساند للمهاجمين بعدما اعتاد على اللعب في وسط الملعب.

وبات في رصيد بيلينغهام الذي سجل هدفا في الفوز على نابولي الايطالي (3-2) في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، واتبعه بعد 4 أيام بهدفين امام اوساسونا، 10 أهداف في 10 مباريات في المسابقتين.

وأجرى أنشيلوتي تغييرات طفيفة على تشكيلته، فدفع بالفرنسي أوريليان تشواميني للعب الى جانب الالماني أنتونيو روديغر في قلب الدفاع، في ظل غياب النمسوي دافيد الابا والبرازيلي إيدر ميليتاو بداعي الاصابة، فضلا عن ايقاف ناتشو بعد تدخله العنيف خلال الفوز على جيرونا بثلاثية نظيفة الاسبوع الماضي.

وافتتح بيلينغهام التسجيل لاصحاب الارض بعدما استهل الكرواتي لوكا مودريتش الهجمة قبل ان يمررها الى داني كارفخال الذي حوّلها الى الانكليزي فأسكنها الشباك (9).

وضاعف ابن الـ 20 عاما النتيجة بعدما بدأ بنفسه الهجمة وانهاها (55)، فتقدم نحو منطقة اوساسونا وتبادل التمريرات مع الاورغوياني فيدي فالفيردي، قبل ان يسدد داخل المرمى.

وعزّز فينيسيوس غلّة الملكي بعد تمريرة بينية من فالفيردي، فراوغ الحارس سيرخيو هيريرا وسجل في المرمى الخالي (65).

وتحوّل فينيسيوس الى ممرر بعد خمس دقائق، فهيأ كرة الى المهاجم خوسيلو المعار من إسبانيول، مسجلا هدفه الخامس في الدوري خلال ست مباريات (70).

واهدر خوسيلو ركلة جزاء للريال في الدقيقة 84 تصدى لها هيريرا بعدما تسبّب بها دافيد غارسيا اثر لمسة يد داخل المنطقة.

جيرونا يستعيد نغمة الفوز

واستعاد جيرونا نغمة الفوز بعد خسارته الاسبوع الماضي امام ريال 3-0 وهي كانت الاولى له هذا الموسم، وتغلب على مضيفه قادش المنقوص 1-0.

واستغل جيرونا، مفاجأة الموسم، النقص العددي في صفوف قادش عقب طرد جناحه الفنزويلي داروين ماتشيس بعد عشر دقائق من صافرة بداية المباراة اثر تدخل عنيف على مواطنه يانجيل هيريرا.

وانتظر جيرونا الدقيقة 59 ليسجل هدف المباراة الوحيد عبر أليكس غارسيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وضغط قادش في اواخر المباراة سعيا لادراك التعادل، الا انّ جيرونا تمكن من ردعه والحفاظ على النقاط الثلاث.