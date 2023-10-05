وزير الدفاع: تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بالجهود التي تقوم بها القوة البحرية بالجيش الكويتي بالتعاون المشترك والتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم الخميس إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، وآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي وعدد من قيادات وضباط القوة البحرية.

واستمع الشيخ أحمد الفهد في مستهل زيارته إلى إيجاز بالمهام والواجبات المناطة بالقوة البحرية، وبرامج التطوير والتحديث التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى خطط التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبيها، وحجم تعاونها وتنسيقها مع مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالنشاط البحري في البلاد.

بعد ذلك قام الوزير بجولةٍ في قاعدة محمد الأحمد البحرية شملت عدداً من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة، استمع خلالها إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل والمهام والواجبات المكلفة بها.

وفي ختام زيارته دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح منتسبي القوة البحرية إلى مواصلة البذل والعطاء وتسخير كافة قدراتهم وامكانياتهم للوصول إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والفاعلية، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير ورفعة واستقرار وطننا الغالي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

وزير الدفاع يزور القوة البحرية

وزير الدفاع يزور القوة البحرية

وزير الدفاع يزور القوة البحرية