“جو أند ذا جوس” يفتتح ثلاثة أفرع جديدة في الأندلس وذا وير هاوس ومنتجع صحارى

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع، للمأكولات الخفيفة، وهي شركة تابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية اليوم عن افتتاح ثلاثة أفرع جديدة لـ “جو أند ذا جوس” في كل من مجمع الأندلس، وذا وير هاوس، ومنتجع صحارى، ليصبح بذلك عدد أفرعه ستة أفرع، في غضون ستة أشهر فقط منذ انطلاقه في الكويت في مارس الماضي. وتأتي هذه الافتتاحات تلبيةً للإقبال الكبير على المقهى ومنتجاته الصحية الخفيفة مما يؤكد على تنوع السوق الكويتي وعلى الطلب المتنامي على المأكولات الصحية الخفيفة ذات القيمة الغذائية.

وقد اعتمدت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية منذ دخولها في قطاع المأكولات والمشروبات وإطلاقها مقهى “جو أند ذا جوس”، خطة توسع استراتيجية للوصول لمحبي “جو أند ذا جوس” في جميع أنحاء الكويت في إطار دعمها ومساهمتها في نشر أسلوب حياة صحي وعصري، ولملاقاة الإقبال المتزايد على المأكولات الصحية الخفيفة والمشروبات الصحية.

تتبنى جميع الفروع الجديدة في تصميمها، المفهوم الجديد الذي أطلقه مقهى “جو أند جوس” مؤخراً، بحيث تمزج بين الطابع الاسكندنافي المريح والطابع العصري، من خلال استخدام الألوان المحايدة. في حين يوفر فرع الأندلس خدمة السيارات لأول مرة في العالم، ويمتاز بمساحته الواسعة إذ يتكون من طابقين مع مصعد زجاجي داخلي بالإضافة إلى شرفات خارجية.

تم افتتاح الفرع الأول في مجمع أرجانيا في الشويخ، والفرع الثاني في أرجان سكوير في السالمية، أما الفرع الثالث فيقع في “ذا ووك مول” العارضية، والفرع الرابع في مجمع الأندلس في حولي، في حين يقع الفرع الخامس في مجمع “ذا وير هاوس” الجديد في الصباحية، والفرع السادس في منتجع صحارى.

فرع “جو أند ذا جوس” في منتجع صحارى