آسياد هانغجو: ذهبية وثلاث فضيات للإمارات في الجوجيتسو

أكّدت الامارات تميّزها في رياضة الجوجيتسو بعدما احرز رياضيوها الخميس ذهبية و3 فضيات، بينما شهدت منافسات وزن تحت 62 كلغ هيمنة عربية في اليوم الأول من منافسات اللعبة ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو الصينية.

وحصد الاماراتي خالد الشحي ذهبية وزن 62 كلغ بفوزه على مواطنه خالد البلوشي الذي نال الفضية.

وتابع الشحي (21 عاماً) تألقه في 2023، بعدما سبق له الفوز بذهبيتي بطولتي العالم للكبار في منغوليا وتحت 21 سنة في كازاخستان.

وقال الشحّي بعد تتويجه “أنا وخالد (البلوشي) شخص واحد تقريباً، لا يهم من يفوز بيننا. المهم أن يتواجد بلدنا على المنصة”.

وأكّد البلوشي (22 عاما) الذي سبق أن أحرز أيضاً فضية 56 كلغ في آسياد جاكرتا 2018 ان المنافسة مع زميله الشحي “أمر صعب للغاية، نحن شركاء في التدريب، وكنا معا منذ ان كنا صغاراً”.

وتابع” كان (الشحّي) أفضل مني، لقد ارتكبت خطأ صغيراً وقد استغله”.

واكمل السعودي عبد الملك آل مرضي المنصة العربية في هذا الوزن، باحرازه البرونزية بعد فوزه على الأردني خليل الارناؤوط .

وسبق لآل مرضي الفوز ببرونزية بطولة العالم في تموز/يوليو الماضي في منغوليا.

وقال بعد تتويجه في تصريحات صحافية “منافسات دورة الألعاب الآسيوية صعبة وهي طموح كل البطل، والحمدالله حققت ميدالية، والقادم افضل”.

ونال الاماراتي محمد السويدي فضية تحت 69 كلغ بعد خسارته امام نورزان باتيربيكوف من كازاختسان، ليثأر الأخير من هزيمته امام نفس اللاعب في بطولة آسيا السابعة التي اقيمت هذا العام في تايلاند.

وفشلت الاماراتية بلقيس عبدالله في السير على خطى مواطنها الشحي بالجمع بين ذهبيات بطولتي العالم والآسياد، بعدما اكتفت بفضية وزن تحت 48 كلغ اثر خسارتها أمام بطلة العالم المخضرمة الفيليبينية مارغاريتا أوتشوا (33 عاماً).

وكانت عبدالله (19 عاماً) حصدت أخيراً ذهبيتيين وزن 45 كلغ في بطولتي عالم للكبار وتحت 21 سنة باقل من شهرين.

وقالت بلقيس “كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، وأنا ممتنة لبلدي (على هذه الفرصة) وآمل في ان يتمكن زملائي في المنتخب من تقديم اداء جيد أيضاً”.

وتُعدّ الجوجيتسو رياضة وطنية في الامارات، التي سبق ان نالت 9 ميداليات (ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتان) في آسياد جاكرتا 2018.

ونالت الامارات كذلك لقبي آخر نسختين من بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازاخستان، فضلا عن حصد بطولة آسيا في تايلاند مطلع العام الجاري.

ورفعت الامارات رصيدها العام في كل نسخ الدورة الى 11 ميدالية، بعدما كانت فازت بخمس ميداليات في الجودو (ذهبية وفضية و3 برونزيات)، اضافة الى برونزيتي الأومنيوم للدراجات وفرق قفز الحواجز( الفروسية).