الكويت والمغرب

دولة الكويت تهنئ المغرب على اعتماد ملفها وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العام لكرة القدم 2030

5 أكتوبر، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة دولة الكويت للمملكة المغربية الشقيقة على اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن دولة الكويت تؤكد ثقتها التامة في قدرة المملكة المغربية بما تملكه من مؤهلات على تنظيم نسخة ناجحة من البطولة الأبرز عالميا حيث يعتبر ذلك اعترافا دوليا بالمكانة الخاصة التي وصلت إليها متمنية النجاح والتوفيق للدول الثلاث في استضافة هذا الحدث الرياضي المهم.

المصدر
كونا
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5 أكتوبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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