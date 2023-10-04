“التعليم العالي” تؤكد أهمية التوعية بآلية الاختبارات الوطنية الموحدة لقياس قدرات الصف الـ12 القسم العلمي

أكدت وزارة التعليم العالي أهمية التوعية والإرشاد بآلية تقديم الاختبارات الوطنية الموحدة لقياس القدرات للطلبة الصف ال12 القسم العلمي بجميع المناطق التعليمية الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية للقبول في خطتي البعثات الداخلية والخارجية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع سيتم عقد عدد من اللقاءت التنويرية لطلبة وطالبات الصف ال12 في جميع المناطق التعليمية وبتنسيق مشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي ممثلة بالبعثات الخارجية والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

وذكرت أن هذه اللقاءات تهدف إلى تقديم كافة المعلومات عن إجراءات الاختبارات الوطنية الموحدة والتعليمات الخاصة بها والرد على استفسارات الطلبة بما يساعدهم على تقديم الاختبارات بسلاسة ويسر.

وأشارت إلى أن اللقاءات التنويرية تستمر لمدة أسبوعين وتشمل كل طلبة المدارس الحكومية في جميع المناطق التعليمية ويعقبها لقاءات تنويرية مشابهة لطلبة المدارس الخاصة.

وبينت أنه سيتم توجيه دعوة لأولياء أمور طلبة الصف ال12 (علمي) الراغبين في التقديم لخطتي البعثات الخارجية والداخلية بالتخصصات الهندسية والطبية يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري لحضور اللقاء التنويري على مسرح وزارة التربية لتوجيه أي استفسارات خاصة بالاختبار الوطني الموحد لقياس القدرات.

ويعد مشروع الاختبار الوطني أحد المشاريع التنموية المهمة في الدولة والمدرجة في برنامج عمل الحكومة 2027/2023 ويهدف إلى تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم ورفع مستوى طلبة التعليم العالي ويضمن مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي الثانوية من طلبة التعليم العام والخاص الراغبين في الانضمام لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية.