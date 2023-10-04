سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة إلى سمو الأمير لدى استقباله سفير قطر

سمو أمير البلاد يتلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

4 أكتوبر، 2023
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تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بعنوان “الدبلوماسية الرياضية” والمزمع عقدها خلال الفترة من 18 ـ 19 أكتوبر 2023 بالعاصمة الدوحة.

وقد قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل في الديوان الاميري الشيخ خالد العبدالله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

المصدر
كونا
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4 أكتوبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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