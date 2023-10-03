أمير عبداللهيان: نأمل تحقيق تطورات جيدة في العلاقات الإيرانية-المصرية لصالح البلدين

أعرب وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” اليوم الثلاثاء عن أمله في تحقيق تطورات جيدة في العلاقات الإيرانية-المصرية لصالح البلدين، مشيرا إلى تحسن العلاقات بين البلدين على ضوء اللقاء الأخير مع وزير خارجية مصر والاتفاقات الجيدة التي أبرمت مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أنه خلال لقاء مع ضيوف المؤتمر الدولي السابع والثلاثين للوحدة الإسلامية،وضمن تقديره لجهود الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب حجة الاسلام “حميد شهرياري”، صرح أمير عبد اللهيان بأنه وفقا للمؤشرات العلمية، فإن النظام العالمي يتغير، وأمريكا باعتبارها قوة عظمى وفي ظل تغير وتحول هذا النظام ما زالت تسعى جاهدة إلى تحقيق الأحادية لعقود من الزمن،ومازالت تتمتع بخصائص القوة المهيمنة، ولكنها غير قادرة على تطبيقها.

وعن اسئتناف العلاقات الايرانية-السعودية، أكد وزير الخارجية الإيراني على أن تكون هذه العلاقات عميقة وموسعة بين البلدين مع مراعاة مصالح العالم الإسلامي وبهدف تثبيط العدو وإغلاق طريق التطبيع معه.

وأکد على ضرورة أن تسير الاتفاقيات مع الدول الإسلامية على أساس حماية مصالح فلسطين وعدم الاعتراف “بالکيان الصهيوني”.

وأوضح أمير عبد اللهيان أن العالم اليوم يمر بمنعطف تاريخي حاد ضاعف من مهمة العلماء والمفكرين في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أننا قد دخلنا مرحلة جديدة من التطورات في المنطقة والعالم ويتزايد الإدراك بأننا إذا لم نفكر في أمننا، فلن يساعدنا الآخرون.