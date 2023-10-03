دورة الصين المفتوحة: سابالينكا بصعوبة إلى الدور الثالث وخروج جابر من الثاني

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً الدور الثالث من دورة الصين المفتوحة للألف في كرة المضرب، بفوزها الصعب على البريطانية كايتي بولتر 7-5 و7-6 (7-6) الثلاثاء، فيما ودعت التونسية أنس جابر السابعة بخسارتها أمام الاوكرانية مارتا كوستيوك 6-7 (5-7) و1-6 في الدور الثاني.

في المباراة الأولى، خسرت سابالينكا إرسالها في الشوط السابع وتخلفت 3-4، لكنها ردت التحية في العاشر مدركة التعادل 5-5، قبل أن تنقذ سبع كرات لتفادي كسر إرسالها في الشوط الحادي عشر وتقدمت 6-5 ثم أجبرت البريطانية العنيدة، المصنفة 56 عالميا، على ارتكاب خطأ نادر بضربة خلفية وحسمت المجموعة الأولى في صالحها 7-5.

وفي المجموعة الثانية، خسرت سابالينكا إرسالها في الشوط التاسع وتخلفت 4-5، لكنها ردت التحية في الشوط التالي مدركة التعادل 5-5 ثم 6-6، ولجأت اللاعبتان الى شوط فاصل حسمته البيلاروسية في صالحها 7-2، وبالتالي المباراة في ساعتين و32 دقيقة.

وقالت البيلاروسية سابالينكا في مؤتمر صحافي بعد المباراة “أعتقد أن ما أحدث الفارق هو أنني لعبت بشكل أفضل منها قليلاً في اللحظات الحاسمة”.

وأضافت “أعتقد أن الأمر كان يتعلق بالأشواط الأخيرة في كل مجموعة. لقد أتيحت لها الفرصة وأنا سعيدة للغاية لأنني لم أعطها تلك المجموعات بسهولة”.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع الإيطالية جازمين باوليني.

وفي الثانية، استهلت جابر المتوّجة باللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية السبت في دورة نينغبو الصينية، بخسارة إرسالها في الشوط الأول، وانتظرت حتى الشوط العاشر كي ترد التحية مدركة التعادل 5-5 ثم 6-6، لكنها خسرت الشوط الفاصل 5-7 وبالتالي المجموعة الاولى 6-7.

ونجحت جابر في كسر إرسال الأوكرانية في الشوط الاول من المجموعة الثانية، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 1-1 في طريقها الى كسب ستة أشواط متتالية وإنهاء المجموعة في صالحها 6-1 والمباراة في ساعة و17 دقيقة.

أما المصنفة ثانية عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، فتفوّقت بدورها على الفرنسية فارفارا غراشيفا 6-4 و6-1 لتضرب موعداً مع مواطنتها ماغدا لينيت.

ولم تكن حال الروسية داريا كاساتكينا الحادية عشرة أفضل من جابر وخرجت من الدور الثاني بخسارتها امام الصينية وانغ شينيو 4-6 و2-6.

في المقابل، بذلت الأميركية كوكو غوف بطلة فلاشينغ ميدوز، جهداً كبيراً لتتفوق على الكرواتية بيترا مارتيتش في مواجهة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

وكان مارتيتش ترسل للمباراة أمام غوف، لكن المصنفة ثالثة عالمياً قاومت لتفوز بالمباراة وواصلت السيطرة على الشوط الفاصل لتنتصر 7-5 و5-7 و7-6 (7/2).

وقالت غوف التي ستواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في مباراتها المقبلة “اليوم كان انتصاراً ذهنياً. كنت سعيدة لأنني تمكنت من تجاوزه”.

وبلغت الدور الثالث أيضا الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة بتغلبها على الروسية آنا بلينكوفا 6-7 (2-7) و6-2 و6-1، والفرنسية كارولين غارسيا التاسعة بفوزها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و3-6 و6-3.

وفي دورة الرجال (500 نقطة)، تغلّب الروسي دانييل مدفيديف بسهولة على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وكان كسر واحد للإرسال في كل مجموعة كافياً للمصنف ثالثاً عالمياً لإقصاء زفيريف.

وسيواجه مدفيديف في النهائي الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي التي تقام لاحقاً بين المصنف ثانياً عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراس والإيطالي يانيك سينر.