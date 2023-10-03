العداء السعودي عيسى غزواني يحرز ذهبية 800 متر

آسياد هانغجو: العداء السعودي عيسى غزواني يحرز ذهبية 800 متر

3 أكتوبر، 2023
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أحرز العداء السعودي الشاب عيسى غزواني ذهبية سباق 800 م، الثلاثاء ضمن دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية.

وسجّل غزواني (21 عاماً) زمن 1:48.05 دقيقة، متقدّماً على الهندي محمد أفصل بوليكالاكاث (1:48.43 د)، فيما نال العماني حسين الفارسي البرونزية (1:48.51 د).

وهذه الذهبية الثانية للسعودية في الدورة، بعد تتويج يوسف مسرحي في 400 م، والخامسة بمختلف الألوان وكلها في ألعاب القوى.

وفيما أهدى غزواني الذهبية إلى والدته، قال الفارسي لقناة بي إن سبورتس “كان سباقاً تكتيكياً، الجميع تربص في الخلف. تأخرنا أنا والسعودي (غزواني) ولعبنا على التكتيك. حاولنا رفع الإيقاع وتقدّمنا في آخر 100 أو 120 متراً”.

المصدر
أ ف ب
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3 أكتوبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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