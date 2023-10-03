آسياد هانغجو: ذهبية ثالثة للبحرينية أديكويا

حصدت العداءة البحرينية مجيدات أولواكيمي أديكويا ثالث ميدالياتها الذهبية في الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية، بإحرازها الثلاثاء لقب سباق 400 م حواجز.

وتفوّت أديكويا التي سجّلت أفضل زمن في المسابقة الآسيوية 54.45 ثانية، على الصينية جيادي مو (55.01 ث) التي نالت الميدالية الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب الهندية فيتيا رامراج (55.68 ث).

وقالت أديكويا بعد الفوز “أردت فقط القتال والحصول على الميدالية الذهبية والقتال من أجل رقم قياسي جديد. لا يزال يتعين عليّ التسابق غدًا (التتابع 4 مرات 400 م سيدات)، لا بأس”.

وأضافت “أنا أركز فقط على صحتي الذهنية وأبقيها قوية جداً. أنا أؤمن بنفسي وأعمل بجد”.

وعن إحرازها ثالث ميدالياتها الذهبية، قالت البحرينية “وواحدة أخرى غداً. نحن نتجه لحصد الذهب غداً”.

وسبق لأديكويا (30 عاماً) النيجيرية الأصل أن نالت ميدالتين من المعدن الأصفر في البطولة الإقليمية، أولا في سباق 400 م، ثم مع فريق بلادها في سباق التتابع المختلط أربع مرات 400 م.

وبالتالي، رفعت البحرين رصيدها في البطولة إلى سبع ميداليات ذهبية، وفضية وأربع برونزيات، متصدرة بين العرب وفي المركز التاسع ضمن الترتيب العام.