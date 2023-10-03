لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعقد اجتماعها اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة

3 أكتوبر، 2023
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بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها اليوم، لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري والمقرر عبدالوهاب العيسى، وأعضاء اللجنة النواب عبدالله فهاد العنزي ود.بدر الملا وعبدالله تركي الأنبعي، إضافة إلى النواب أسامة الشاهين وسعود العصفور ود.عبدالهادي العجمي من خارج أعضاء اللجنة.

وحضر من الجانب الحكومي الوزراء والمسؤولون المعنيون بالاجتماع.

المصدر
الدستور
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3 أكتوبر، 2023
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