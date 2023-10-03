الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار استفزازات الاحتلال في القدس

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء من استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إن هذه الاستفزازات من سلطات الاحتلال ومستوطنين تشكل منهجا خطرا هدفه تفجير الأوضاع ما سيؤدي الى تداعيات خطرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.

وأضاف ان سلطات الاحتلال “تحاول من خلال هذه السياسيات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية” مؤكدا أهمية إدراك الاحتلال ان “القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس وبدون السيادة والأمن والمقدسات وموافقة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية والتاريخية لن يكون هناك أمن واستقرار”.

وشدد المسؤول الفلسطيني على ضرورة وفاء العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامته ومسؤوليته بوقف “التصرفات” غير المسؤولة خاصة في تأكيد العالم والشرعية الدولية على حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

وجدد تأكيده ضرورة حقيقة أن السلام الشامل لن يتحقق دون تحقيق الثوابت الوطنية والدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وكثف مستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في (عيد العرش اليهودي) حيث رافق ذلك عرقلة شرطة الاحتلال وصول الفلسطينيين الى المسجد والاعتداء على عدد من المصلين.

وكانت قوات الاحتلال شنت اعتداء في البلدة القديمة بالقدس بوقت سابق اليوم على الصحفيين وأجبرت المصلين على إخلاء المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين.