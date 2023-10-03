وزارة الصحة: إغلاق مركز طبي خاص في السالمية وتحرير عدة مخالفات جسيمة عليه

وزارة الصحة: إغلاق مركز طبي خاص في السالمية وتحرير عدة مخالفات جسيمة عليه

ضبطت وزارة الصحة عبر إدارة تفتيش الأدوية عدة مخالفات جسيمة لمركز طبي في القطاع الصحي الأهلي (القطاع الخاص) بمنطقة السالمية، وتم غلقه وإحالته للجهات المختصة.

وقد تمكن فريق التفتيش في الكشف عن عدد من المخازن السرية غير المرخصة وغير مستوفية لاشتراطات التخزين والنظافه العامة، يستخدمها المركز في تخزين أدوية ومستحضرات تجميلية بغرض البيع للجمهور، ومن ضمنها تخزين أدوية في دورة المياه، وعدم حصول المركز المذكور على موافقة حيازة للأدوية صادر من وزارة الصحة.

كما تم الكشف عن وجود حضانة أطفال غير مرخصة تقع في سرداب المركز الطبي، في مخالفة صريحة للنشاط المذكور بالترخيص الصادر للمركز.

كذلك فقد تمكن فريق التفتيش من ضبط عدد من الموظفين المزاولين لمهنة الطب والمهن الفنية المساعدة، غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة في دولة الكويت.

كما تم ضبط وسحب جميع الأدوية والمواد الطبية والمستحضرات التجميلية، وتحرير محاضر مخالفات بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة، وإغلاق المركز من قبل مفتشي وزارة التجارة.

وزارة الصحة تغلق مركز طبي خاص في السالمية وتحرير عدة مخالفات جسيمة عليه

وزارة الصحة تغلق مركز طبي خاص في السالمية وتحرير عدة مخالفات جسيمة عليه