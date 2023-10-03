بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.28 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.28 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 28ر4 نقطة ليبلغ مستوى 86ر6858 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر147 مليون سهم عبر 10573 صفقة نقدية بقيمة 2ر37 مليون دينار (نحو 4ر113 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 86ر9 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5731 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 4ر75 مليون سهم عبر 4405 صفقات نقدية بقيمة 2ر9 مليون دينار (نحو 06ر28 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 48ر9 نقطة ليبلغ مستوى 15ر7477 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 14ر72 مليون سهم عبر 6168 صفقة بقيمة 9ر27 مليون دينار (نحو 09ر85 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 62ر21 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5710 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 6ر43 مليون سهم عبر 2413 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 5ر19 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(سكب ك) و(الإماراتية) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(عقارات ك) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداول الناحية القيمة في حين كانت شركات (عمار) و(سنام) و(أهلي) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.