وزارة الصحة: انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للأمراض الجلدية لدى الأطفال غدا

وزارة الصحة: انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للأمراض الجلدية لدى الأطفال غدا

أعلنت وزارة الصحة انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للأمراض الجلدية لدى الأطفال غدا الاربعاء ويستمر ثلاثة أيام والذي يسلط الضوء على آخر الاكتشافات العلمية في علم الأمراض الجلدية لدى الأطفال وأحدث سبل التشخيص والعلاج.

وقالت رئيسة مجلس أقسام أمراض الجلدية بالوزارة الدكتورة أطلال اللافي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الذي سينطلق برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وينظمه مجلس أقسام الجلدية بالتعاون مع الجمعية الدولية للأمراض الجلدية لدى الأطفال ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية سيشارك به عدد كبير من الأطباء والاستشاريين من الكويت ودول العالم.

وأفادت اللافي بأن المؤتمر سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لمرضى الأطفال في الكويت ممن يعانون مشاكل جلدية مختلفة اذ سيتناول كل ما هو جديد في علم الأمراض الجلدية لدى الأطفال وأحدث سبل التشخيص والعلاج فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب العلمية والصحية.

وذكرت أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يأتي ضمن سياسة واستراتيجية الوزارة للنهوض بالخدمات الطبية المحلية لتواكب مثيلاتها في دول العالم المتقدم كونها تتيح الفرصة للالتقاء بالأطباء والاختصاصيين المتميزين على مستوى العالم والتعرف على خبراتهم وتجاربهم.