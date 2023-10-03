سوريا: إصابة عسكريين اثنين في عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف دير الزور

أعلنت السلطات السورية اليوم الثلاثاء إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على مواقع في محيط مدينة دير الزور شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول إنه “حوالي الساعة 23:50 دقيقة من مساء أمس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور”.

وأوضح المصدر “أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان عدوان جوي نفذه الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي استهدف مدينة طرطوس الساحلية وأودى بحياة عسكريين اثنين.