الدوري الإنكليزي: هدفان في 82 ثانية يعيدان تشلسي إلى الانتصارات

سجل تشلسي هدفين في 82 ثانية حسم بهما ديربي جنوب-غرب لندن أمام مضيفه فولهام 2-0، الإثنين في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وعاد تشلسي إلى سكة الانتصارات بعد اكثر من شهر لم يذق خلاله طعم الانتصار في بريميرليغ، وفوزه الاخير الذي حققه على لوتون 3-0 في المرحلة الثالثة في 25 آب/أغسطس، كما استعاد “البلوز” نجاعتهم الهجومية ودكوا شباك منافسهم بهدفين بعدما غابوا عن التهديف في مبارياتهم الثلاث الاخيرة في الدوري، حيث خسروا امام نوتنغهام فوريست واستون فيلا بالنتيجة ذاتها 0-1 وتعادلوا سلباً مع بورنموث.

وتقدّم تشلسي الذي حقق فوزه الثاني فقط هذا الموسم مقابل تعادلين وثلاث هزائم، للمركز الـ 11 برصيد 8 نقاط متساوياً مع نوتنغهام وفولهام في المركزين الـ 12 والـ 13 تواليا.

وحسم تشلسي ديربي جنوب-غرب لندن بهدفين في اقل من دقيقتين تناوب على تسجيلهما الاوكراني ميخايلو مودريك (18) والألباني أرماندو بروخا (20).

ويحلّ تشلسي الذي يشرف على تدريبه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضيفاً على بيرنلي وصيف القاع السبت في المرحلة الثامنة.