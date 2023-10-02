المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يغلق مستقرا والمستثمرون يترقبون قرار سعر الفائدة

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستقرا تقريبا اليوم الاثنين مع انخفاض حاد لأسهم شركات المرافق، في حين ارتفع المؤشر ناسداك مع تقييم المستثمرين لاحتمال أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.49 نقطة أو 0.01 بالمئة ليغلق عند 4288.54 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 88.45 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 13307.77 نقطة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 74.08 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 33433.42 نقطة.