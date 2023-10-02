لاعبو النصر يحتفلون بتسجيل هدف

دوري أبطال آسيا: تاليسكا ورونالدو يمنحان النصر السعودي انتصاره الثاني

2 أكتوبر، 2023
0 32 دقيقة واحدة

قلب النصر السعودي تأخره بهدف أمام ضيفه استقلال دوشنبه من طاجيكستان إلى فوز مثير 1/3 اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز برسيبوليس الإيراني على مضيفه الدحيل القطري 1/صفر.

وعلى ملعب الأول بارك، انتهى الشوط الأول بتقدم استقلال دوشنبه بهدف سجله سينين سباعي في الدقيقة 44.

لكن في الشوط الثاني أدرك كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي التعادل للنصر في الدقيقة 66 ثم تقمص البرازيلي أندرسون تاليسكا دور البطولة وأحرز الهدفين الثاني والثالث للفريق السعودي في الدقيقتين 72 و77.

وسجل النصر فوزه الثاني على التوالي في البطولة القارية ليرفع رصيده في الصدارة إلى ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لبرسيبوليس في المركز الثاني، ونقطة واحدة لكل من استقلال دوشنبه والدحيل.

وفي المباراة الأخرى سجل برسيبوليس فوزه الأول في البطولة القارية واقتنص فوزا مثيرا من ملعب الدحيل في قطر بهدف سجله اميد عاليشاه في الدقيقة 63.

وفي الجولة الأولى من البطولة القارية فاز النصر على مضيفه برسيبوليس 2/صفر وتعادل الدحيل مع مضيفه استقلال دوشنبه سلبيا.

المصدر
د ب أ
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2 أكتوبر، 2023
0 32 دقيقة واحدة

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