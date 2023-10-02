دورة الصين المفتوحة: ألكاراس ومدفيديف إلى نصف النهائي وتأهل شفيونتيك وجابر

واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، مسعاه نحو لقب سابع لهذا الموسم بتأهله الى الدور نصف النهائي لدورة الصين المفتوحة لكرة المضرب (500 نقطة)، وذلك بفوزه السهل الى حد كبير على النروجي كاسبر رود التاسع عالمياً 6-4 و6-2 الإثنين.

واحتاج ابن العشرين عاماً الى ساعة و45 دقيقة كي يحقق فوزه الحادي والستين لهذا الموسم والرابع على رود من أصل أربع مواجهات جمعته حتى الآن بالنروجي البالغ 24 عاماً، ليلتقي في ربع النهائي الإيطالي يانيك سينر السادس الفائز بصعوبة على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و3-6 و6-2.

قال ألكاراس بعد المباراة “أن تكون قادراً على الفوز بهذا النوع من المباريات بالطريقة التي فعلتها، يمنحك ثقة إضافية اثناء اللعب”.

وتابع “لقد كانت مباراة صعبة وكان عليّ إيجاد الحلول. كان عليّ أن أرفع من مستواي لكننا خضنا صراعات وتبادلات للكرة جيدة”.

ويخوض الإسباني الشاب أول دورة له منذ خروجه في الثامن من أيلول/سبتمبر من الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على يد الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً والذي بلغ بدوره نصف النهائي الإثنين بفوزه على الفرنسي أوغو أومبير 6-4 و3-6 و6-1.

وشهدت المجموعة الأولى الغنية بالأخطاء، كسر ارسال اللاعبين خمس مرات، قبل أن يتسق اللعب في الثانية التي حسمها الفرنسي البالغ 25 عاماً والمصنف 36 عالمياً، بعد خطأين مزدوجين توالياً من الروسي. وفي الثالثة الحاسمة، كسر مدفيديف ارسال خصمه مرتين بسرعة، لينهي المباراة على ارساله.

ومرّة جديدة، عبّر مدفيديف عن انزعاجه من الكرات المعتمدة “هي بطيئة جداً. في أي أرض صلبة مع كرات طبيعية، لا فرصة لديّ لأفوز بهذه الطريقة. لا فرصة لأخسر ارسالي بهذا الكم”.

تابع “من الرائع أن أجد في هكذا مباراة صعبة لحظات من التماسك كانت كافية لتحقيق الفوز”.

ويلتقي ابن السابعة والعشرين مع الألماني ألكسندر زفيريف العاشر الفائز على التشيلي نيكولاس خارّي 6-1 و6-7 (5-7) و6-3.

ويغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، عن الدورات الصينية لهذا الموسم.

وفي دورة السيدات للـ1000، تفوّقت البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالمياً، على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-4، لتلاقي في الدور الثاني الفرنسية من أصل روسي فارفارا غراتشيفا.

قالت شفيونتيك التي عبّرت أخيراً عن ارتياحها من ضغوط المركز الاول عالمياً الذي اقتنصته البيلاروسية أرينا سابالينكا المتأهلة إلى الدور الثاني الأحد بفوزها على الأميركية صوفيا كينن “يجب أن تكون صبوراً معها لأنها تركض نحو كل كرة”.

تابعت ابنة الثانية والعشرين “أردت أن أكون قوية دون ارتكاب الاخطاء والمخاطرة”.

وتأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة والمتوجة في نينغبو باللقب الخامس في مسيرتها، بعد تغلبها على الأميركية أشلي كروغر 6-3 و6-4، لتلاقي في الدور الثاني الأوكرانية مارتا كوستيوك.

لكن المصرية ميار شريف ودّعت بخسارتها أمام الروسية داريا كاساتكينا الحادية عشرة 1-6 و6-4 و7-6 (10-8).

وبلغت الدور الثاني الأميركية كوري غوف المصنفة ثالثة عالمياً بفوز بطلة فلاشينغ لهذا العام على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 7-5 و6-3، لتتواجه تالياً مع الكرواتية بترا مارتيتش، فيما تغلبت الفرنسية كارولين غارسيا التاسعة وبطلة الدورة لعام 2017 على الأوكرانية كاتيرينا بايندل 6-2 و6-4.

وكانت اللاتفية يلينا أوستابنكو الثالثة عشرة أبرز المتأهلات الإثنين الى الدور الثالث من دون أن تلعب بعد انسحاب منافستها التشيكية ليندا نوسكوفا، فيما انتهى مشوار مواطنة الأخيرة بترا كفيتوفا الثانية عشرة عند الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 4-6 و5-7.

وتُقام دورة بكين للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد أن أنهت البلاد سياساتها الانعزالية للتخلص من تداعيات فيروس كورونا. وتقام بطولة السيدات أيضا للمرة الأولى منذ أن قررت الهيئة الحاكمة للعبة انهاء مقاطعة الصين هذا العام بعد قضية اللاعبة بينغ شواي، المصنفة أولى عالمياً سابقاً في الزوجي، التي وجهت اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد مسؤول حكومي كبير.