مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يكرم 11 مخترعا كويتيا حازوا براءات اختراع عالمية

كرم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع 11 مخترعا كويتيا حازوا على براءات اختراع عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وذلك تقديرا لجهودهم العلمية.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي في تصريح صحفي على هامش حفل التكريم اليوم الاثنين إن تكريم كوكبة من المخترعين الكويتيين هو محل فخر واعتزاز بأبناء الوطن وطاقاتهم الخلاقة والمبدعة ورسالة دعم وتشجيع لكل المبدعين لتقديم المزيد من الاختراعات المفيدة للعالم وبما يحقق مضي الكويت قدما على مؤشرات الابتكار العالمية.

وأضاف الحميضي أن مركز صباح الأحمد حريص على دعم المخترعين ماديا وفنيا والأخذ بيدهم وتشجيعهم في ميادين الإبداع علاوة على منحهم براءات اختراعات ومتابعة جهودهم وأفكارهم لتصل إلى مبتغاها في تسجيلها واعتمادها عالميا.

تكريم المخترعة نهى الميع

وأعرب عن التقدير والفخر بالاختراعات المبتكرة التي قدمها هؤلاء المبدعون وتنوعت بين جهاز لاستخراج الأدوات (المبارد) المكسورة من داخل القنوات العصبية لجذور الأسنان الذي نال براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع وأداة حمل ورفع الهاتف النقال والأجهزة المحمولة الذي نال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن الاختراعات تضم أيضا جهاز محول باليد لإزالة التلوث الاشعاعي عن الأسطح والذي نال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكية واختراع يتمثل بطريقة لكشف كسور العظام باستخدام تشتت الضوء ونال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبية في ألمانيا.

من جانبه أشاد المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح مماثل بما قدمه المخترعون من أفكار مبتكرة ومبدعة في اختراعاتهم نالوا على إثرها براءات اختراع عالمية تليق بهم وتشكل إضافة مهمة إلى سجل الإبداع والاختراع في دولة الكويت وتقدمها على مؤشرات الابتكار العالمية.

تكريم المخترعين محمد أحمد العنزي و محمد عبدالله العنزي

يذكر أن المخترعين المكرمين هم محمد العنزي وانتصار الشحيمة ومحمد العنزي الذين نالوا براءة اختراع من الولايات المتحدة عن جهاز استخراج الأدوات المكسورة من جذور الأسنان وجيهان القريني عن اختراعها لحمل ورفع الهاتف النقال والأجهزة المحمولة ونالت براءة اختراع من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ومن المكرمين أيضا نهى الميع عن جهاز محمول باليد لإزالة التلوث الاشعاعي عن الأسطح ونالت براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكية وعلي حاجية وإبراهيم سلطان وكوثر المجادي وسارة العمران وشموخ الفيلكاوي وسارة بورجيب الذين قدموا طريقة للكشف عن كسور العظام باستخدام تشتت الضوء ونالوا براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبي في ألمانيا.

تكريم المخترعة جيهان القريني