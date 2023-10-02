وزير الداخلية يستقبل سفير الامارات لدى البلاد

وزير الداخلية يستقبل سفير الامارات لدى البلاد

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في مكتبه بقصر السيف اليوم الاثنين الموافق 2023/10/2 سعادة سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي

ورحب الخالد بسفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الوزير رسالتين خطيتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي تتضمنان الدعوة لحضور منتدى الاستثمار العالمي والمقرر عقده في مدينة ابو ظبي خلال الفترة من 16وحتى 20 اكتوبر الحالي والمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي .

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين .