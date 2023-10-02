هيئة التطبيقي وجمعية الصحفيين تنظمان برنامجا تدريبيا مشتركا حول الإعلام التربوي

نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحفيين الكويتية برنامجا تدريبيا مشتركا حول الإعلام التربوي يقدمه نخبة من المحاضرين المتخصصين في مجال الإعلام وبمشاركة 25 متدربا ومتدربة من العاملين في المجال التربوي.

وقال نائب المدير العام لقطاع التدريب في (التطبيقي) المهندس جلال الطبطبائي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن البرنامج التدريبي المشترك بين الهيئة وجمعية الصحفيين يعد باكورة الإنتاج بين الجهتين فيما يعتبر الإعلام التربوي تخصصا منفردا كما هو الحال في الإعلام الأمني والعسكري والصحي وغيره.

وأوضح الطبطبائي أن البرنامج الذي انطلق أمس الأحد يقام للمرة الأولى في الكويت ويستمر ستة أسابيع على أن يكون ختامه في 21 ديسمبر المقبل ويتضمن مشاركة نخبة من المحاضرين المتخصصين في مجال الإعلام.

من جانبه قال رئيس جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد في تصريح مماثل إن البرنامج يقام للمرة الأولى وهو موجه للمعنيين في المجال التربوي بوزارتي التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والجامعات الخاصة وهيئة التطبيقي.

وأضاف الراشد أن المتدربين سيتسلمون شهادات دبلوم معتمدة من هيئة التطبيقي وجمعية الصحفيين مثمنا تعاون قياديي الهيئة على توفير كل التسهيلات لإنجاح البرنامج.

من ناحيتها قالت مشرفة ومنسقة البرنامج التدريبي (الإعلام التربوي) فاطمة العازمي إن البرنامج يغطي كل المهارات التي يحتاجهاالعاملون في العلاقات العامة في المجال التربوي.

وأضافت العازمي أن البرنامج الذي يشارك فيه 25 متدربا ومتدربة يهدف إلى التعريف بالإعلام التربوي وإعداد وتأهيل المتحدث الرسمي وإعدادالحملات الإعلامية والتحضير لها والتعريف بإدارة الأزمات والرد على الشائعات والفنون الخبرية والمقابلات الصحفية.

بدوره أكد مدير مركز ابن الهيثم للتدريب المهندس حمد الحمد أن المركز ينظم سنويا نحو 300 دورة يشارك فيها ما يقرب من 4 آلاف شخص من موظفي الدولة وتقام الدورات على فترتين صباحية ومسائية وفي جميع المجالات المختلفة في وقت يضع المركز خطة سنوية للدورات يعلن عنها عبر الموقع الرسمي لهيئة التطبيقي.