نائب رئيس الحرس الوطني يعرب عن ارتياحه بأداء وكفاءة منتسبي لواء “التعزيز” في معسكر الصمود

أعرب نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد عن ارتياحه لما شاهده ولمسه من استعدادات وجهود تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وأداء منتسبي لواء (التعزيز) في معسكر الصمود.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر من الحرس الوطني عقب تفقد الشيخ فيصل النواف لواء (التعزيز) للوقوف على آلية سير العمل والاطلاع على المهام التي يقوم بها وما يملكه من كوادر بشرية وآليات وأسلحة وذخيرة تسهم في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية على أكمل وجه.

وأكد الشيخ فيصل النواف أهمية مواصلة التدريب للوصول لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية ناقلا إلى منتسبي اللواء تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني واعتزاز القيادة بالدور الحيوي الذي يؤدونه في منظومة الحرس الوطني واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة.

واطلع خلال الزيارة على الأسلحة والآليات المستخدمة في لواء التعزيز وآليات الإسناد التي يتم تدريب العناصر البشرية عليها لإتقان مهامهم بكفاءة عالية.

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح خلال الجولة التفقدية