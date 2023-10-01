بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 30.99 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 30.99 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 99ر30 نقطة ليبلغ مستوى 72ر6917 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر164 مليون سهم عبر 8761 صفقة نقدية بقيمة 8ر31 مليون دينار (نحو 7ر102 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 36ر32 نقطة ليبلغ مستوى 74ر5749 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 7ر90 مليون سهم عبر 4164 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 47ر31 نقطة ليبلغ مستوى 28ر7552 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 74 مليون سهم عبر 4597 صفقة بقيمة 8ر21 مليون دينار (نحو 4ر70 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 30ر39 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5749 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 73 مليون سهم عبر 3130 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار (نحو 1ر28 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(المعدات) و(بيت الطاقة) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(أرزان) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(بترولية) و(جياد) و(إنوفست) الأكثر انخفاضا.