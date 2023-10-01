إقلاع طائرة الإغاثة العاشرة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بـ 20 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية

إقلاع طائرة الإغاثة العاشرة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بـ 20 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية

أقلعت طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى ليبيا اليوم الأحد تعد العاشرة من الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار دانيال في ليبيا وعلى متنها 20 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة والطبية وسيارة إسعاف.

وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قببل إقلاع الطائرة إن الكويت ستواصل الرحلات الإغاثية إلى ليبيا ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأشار المعراج إلى أن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني للجميع انطلاقا دورها الإنساني والإغاثي مؤكدا أن الكويت تعمل على تكثيف جهودها لتخفيف حدة الأوضاع الصعبة التي تعيشيها ليبيا بعد إعصار (دانيال) الذي خلف آلاف القتلى والمفقوين وتسبب بدمار كبير لعدد من المناطق.

وذكر أن الكويت كانت على قدر الحدث وعظم المسؤولية ولم تتوان في تلبية الواجب الإنساني مشيرا إلى ان الطائرات الإغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الليبي.

وأعرب عن أمله أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الليبي الشقيق مؤكدا ان الهلال الأحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك بالتعاون والتنسيق مع الهلال الاحمر الليبي .

وأعرب المعراج عن شكره لوزارات الصحة والخارجية والدفاع الكويتية وحرصها على التواصل الدائم وتوفير كافة احتياجات الشعب الليبي وتسهيلهم لعمليات نقل المساعدات.