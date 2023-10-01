مركز العجيري العلمي: زخات الشهب تزين سماء الكويت مرتين في أكتوبر الجاري

قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت ستشهد يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري مجموعة من زخات شهب التنينيات يمكن رؤيتها بعد غروب الشمس وقبل منتصف الليل.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أنه تظهر أيضا يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في سماء الكويت زخات شهب الصياديات وتتميز بأنها ذات سرعة عالية.

وأوضح أن قمر شهر أكتوبر سيولد في اليوم الـ 14 بينما يظهر كوكب الزهرة في أبعد مسافة له من عن الشمس في 23 الشهر الجاري.

وذكر أن قمر أكتوبر المكتمل سيظهر في اليوم الـ 28 من أكتوبر الجاري ويطلق عليه اسم قمر الصيادين.

وأفاد بأن العالم سيشهد في 4 و14 أكتوبر الجاري كسوفا للشمس من النوع الحلقي لكن لن تتم مشاهدته في الكويت إضافة إلى حالة خسوف للقمر في 29 الجاري ولن يشاهد في الكويت.