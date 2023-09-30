الدوري الإنكليزي: ولفرهامبتون يلحق الخسارة الاولى بحامل اللقب

فجّر ولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاق الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، عندما تغلب عليه 1-0، السبت في المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجل البرتغالي روبن دياش (13 خطأ في مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (66) هدفي ولفرهامبتون، والأرجنتيني خوليان ألفاريس (56) هدف مانشستر سيتي.

وهي الخسارة الثانية توالياً لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد الأولى أمام نيوكاسل 0-1 الاربعاء، في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة التي ودّعها خالي الوفاض للموسم الثاني توالياً.

وجاءت الخسارتان قبل رحلة بطل أوروبا الى المانيا لمواجهة لايبزيغ، الاربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.

وبدا واضحا تأثر حامل اللقب بغياب لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري بسبب الإيقاف.

وكان مانشستر سيتي الذي توقفت انطلاقته المثالية عند ستة انتصارات متتالية، صاحب الافضلية أغلب فترات المباراة لكن دون فرص خطيرة على مرمى أصحاب الأرض الذين استغلوا هجمة مرتدة مبكرة وافتتحوا التسجيل عندما انطلق البرتغالي بيدرو نيتو بمجهود فردي رائع من منتصف ملعب فريقه وتخلص من فيل فودن والهولندي نايثن آكيه وتوغل داخل المنطقة ومرّر الكرة عرضية ارتطمت بقدم دياش وعانقت الشباك (13).

وانتظر سيتي الدقيقة 58 لإدراك التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة لألفاريس، سدّدها قوية بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البرتغالي جوزيه سا (58).

ونجح ولفرهامبتون في استعادة التقدم اثر هجمة مرتدة قادها البرتغالي الآخر روبن سيميدو من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية ابعدها المدافع السويسري مانويل أكانجي برأسه، فتهيأت أمام هوانغ الذي سددها قوية ارتدت من دياش وتهيأت أمام البرازيلي ماتيوس كونيا فمررها على طبق من ذهب الى الكوري الجنوبي الذي تابعها داخل المرمى (66).

وتجمد رصيد سيتي عند 18 نقطة وبات مهددا بالتخلي عن الصدارة لمصلحة مطارده المباشر ليفربول في حال فوز الاخير على مضيفه توتنهام لاحقا في قمة المرحلة.

أرسنال ثانيا مؤقتا

وشدد أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي الخناق على مانشستر سيتي عندما قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة بعد فوزه الثمين على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة.

واستعاد “المدفعجية” التوازن عقب سقوطهم في فخ التعادل أمام الجار توتنهام 2-2 في المرحلة الماضية.

وبكّر أرسنال بالتسجيل عبر جناحه الدولي بوكايو ساكا، عندما استغل كرة مرتدة من القائم الايمن اثر رأسية للبرازيلي غابريال جيزوس فتابعها داخل المرمى الخالي (17).

وحصل الفريق اللندني على ركلة جزاء في الدقيقة 44 اثر عرقلة إيدي نكيتياه داخل المنطقة من قبل ماكسيميليان أرونز، فتركها ساكا الى القائد النروجي مارتن أوديغارد الذي انبرى لها بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

وحصل ارسنال على ركلة جزاء ثانية مطلع الشوط الثاني اثر عرقلة أوديغارد من المدافع راين كريستي، فانبرى لها هذه المرة الدولي الألماني كاي هافيرتس بنجاح أيضاً (53)، قبل أن يختم المدافع بن وايت المهرجان بالهدف الرابع (90+3).

وأكرم أستون فيلا وفادة ضيفه برايتون عندما تغلب عليه 6-1 وارتقى الى المركز الرابع.

وفرض أولي واتكينز نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية “هاتريك” مع تمريرة حاسمة.

وحسم أستون فيلا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بينها ثنائية واتكينز (14 و21) وهدف للمدافع الإكوادوري بيرفيس إستوبيان بالخطأ في مرمى فريقه (26).

وقلص برايتون الفارق مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه الدولي الإسباني المعار من برشلونة أنسو فاتي (50) لكن أستون فيلا رد بثلاثية عبر واتكينز (65) وجاكوب رامسي اثر تمريرة من الأخير (85) والبرازيلي دوغلاس لويز (90+7).

وهي الخسارة الثانية تواليا لبرايتون بعد الاولى امام تشلسي 0-1 الاربعاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، والثانية له في الدوري فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع الى المركز الخامس بفارق الاهداف أمام أستون فيلا الذي حقق فوزه الثالث تواليا والخامس هذا الموسم.

وجاء سقوط برايتون قبل رحلته الى فرنسا الخميس المقبل لمواجهة مرسيليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

سقوط جديد ليونايتد

وانتكس ماشستر يونايتد مجدداً بخسارته امام ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله الدنماركي يواكيم أندرسن، بتسديدة رائعة بيمناه “على الطاير”، مستغلاً ركلة حرة جانبية انبرى لها إيبيريتشي إيزي (25).

وثار الفريق اللندني لخسارته امام يونايتد على ملعب أولد ترافورد بالذات 0-3 الأربعاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.

وهي الخسارة الرابعة ليونايتد هذا الموسم فتجمّد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز العاشر.

وتابع نيوكاسل صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين سجلهما الباراغوياني ميغل ألميرون بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جيمس ترافورد (14)، والسويدي ألكسندر إيزاك (76 من ركلة جزاء).

واستعاد وست هام توزانه بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما جارود بوين (24) والتشيكي توماش سوتشيك (37).

وعاد إيفرتون إلى سكة الهزائم بخسارته امام ضيفه لوتون تاون الوافد حديثاً الى دوري الاضواء، بهدف لدومينيك كالفيرت-ليوين (45) مقابل هدفين للويلزي توم لوكيير (24) وكارلتون موريس (31).

وهو الفوز الاول للوتون تاون هذا الموسم.

ويلعب الأحد نوتنغهام فوريست مع برنتفورد، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء فولهام مع تشلسي.