من التكريم

بلدية مدينة شنغهاي الصينية تكريم حرم قنصل عام دولة الكويت

30 سبتمبر، 2023
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قام مكتب الشؤون الخارجية في بلدية مدينة شنغهاي الصينية، وبالتعاون مع رابطة شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، بتكريم حرم قنصل عام دولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية، السيدة مها عبدالله بوفتين، لتمثيلها دولة الكويت في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب لمدينة شنغهاي والدول الأجنبية الاخرى، والمساهمة في تبادل الثقافات بين دول العالم المختلفة، وبمشاركتها في تقديم الأفكار التي تساعد تواجد الأجانب المقيمين في شنغهاي، ايضاً لمساهمتها بالأعمال التطوعية والاجتماعية التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مدينة شنغهاي، حيث تم منحها لقب سفير التجربة الدولية INTERNATIONAL EXPERIENCE AMBASSADOR لهذا العام.

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30 سبتمبر، 2023
0 93 أقل من دقيقة

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