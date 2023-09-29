الدوري الإسباني: هدف راموس العكسي يمنح برشلونة فوزا صعبا على إشبيلية

استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الانتصارات وتصدر مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه اشبيلية 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه إلى النيران الصديقة عندما سجل قطب الدفاع السابق للغريم التقليدي ريال مدريد والعائد الى صفوف النادي الاندلسي المخضرم سيرخيو راموس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.

وعاد النادي الكاتالوني الى سكة الانتصارات بعد تعثره امام مضيفه ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء الماضي، محققا فوزه السادس هذا الموسم ورافعا رصيده الى 20 نقطة ومستعيدا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر السابق جاره جيرونا الذي يستضيف ريال مدريد غدا السبت في قمة المرحلة.

واستعد برشلونة بشكل جيد لرحلته الصعبة الى البرتغال لمواجهة بورتو الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، عاد اشبيلية الى سكة الهزائم بعد فوزين وتعادل، فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وتلقى اشبيلية الذي غاب عن صفوفه المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الاصابة، خسارة مؤلمة قبل رحلته الى هولندا لمواجهة أيندهوفن الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.

واندفع برشلونة منذ البداية نحو الهجوم، وسدد الدولي البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد، كرة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس النروجي أوريان نايلاند قبل ان يشتتها الدفاع (13).

ورد اشبيلية بتسديدة قوية لقائده لاعب الوسط السابق للنادي الكاتالوني الكرواتي إيفان راكيتيتش ابعدها حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن قبل أن يشتتها الدفاع (16).

وردت العارضة تسديدة لجواو فيليكس من مسافة قريبة اثر تمريرة بينية ذكية من مواطنه جواو كانسيلو (22)، ورأسية للمدافع الدولي الفرنسي جول كونديه من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر (28).

وانقذ لاعب الوسط الدولي غافي مرماه من هدف محقق بابعاده بصدره كرة للارجنتيني لوكاس أوكامبوس من مسافة قريبة وهي في طريقها الى المرمى (30)، وسدد البلجيكي دودي لوكيباكيو من مسافة قريبة (32).

وكاد البرازيلي رافينيا يفعلها بتسديدة “على الطاير” بيسراه من مسافة قريبة لكن كرته تصدى لها الحارس نايلاند على دفعتين (34). وتعرض رافينيا الى اصابة في الفخذ الايمن على اثر تسديدته فترك مكانه لفيرمين لوبيس (37).

وأهدر لوبيس فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من لامين جمال على بعد مترين امام المرمى فهيأها لنفسه والتف وسددها برعونة بين يدي الحارس نايلاند (39).

وأهدر الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة سهلة لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة ذكية داخل المنطقة من كانسيلو فتباطأ في تسديدها وارتدت من الحارس نايلاند الى ركنية (56) انبرى لها الدولي الألماني إلكاي غوندوغان وكاد غافي يهز الشباك من خلالها برأسية فوق العارضة بسنتمرات قليلة (57).

وكاد راكيتيتش يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من الارجنتيني إريك لاميلا مرت بجوار القائم الأيسر لتير شتيغن (74).

وأثمر ضغط برشلونة هدفا عندما مرر فيران توريس، بديل جواو فيليكس، كرة عرضية تابعها جمال برأسه من مسافة قريبة ارتطمت بقدم المدافع المخضرم سيرخيو راموس وخدعت الحارس نايلاند (76).

ويلعب السبت أيضا خيتافي مع فياريال، ورايو فايكانو مع ريال مايوركا، وريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو.

ويلتقي الأحد ألميريا مع غرناطة، وألافيس مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع قادش، وريال بيتيس مع فالنسيا، على أن تختتم الإثنين بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو.