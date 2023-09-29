الكويت تفوز برئاسة 3 لجان دائمة في اتحاد غرب آسيا للغوص

شكل مجلس ادارة اتحاد غرب آسيا للغوص اليوم الجمعة لجانه الدائمة السبع حيث فازت الكويت برئاسة ثلاث منها وهي لجنة (العلاقات الدولية) و(اللجنة القانونية) ولجنة (المساواة بين الجنسين) لاربع سنوات قادمة.

واسفرت نتائج اللجان عن تزكية ممثلي الكويت وهم سلام الرجيب لرئاسة لجنة (العلاقات الدولية) والدكتور محمد الجبر (اللجنة القانونية) وهند الناهض (المساواة بين الجنسين).

وقال رئيس اتحاد غرب آسيا للغوص المهندس طلال السرحان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بعد الانتهاء من تشكيل اللجان الدائمة سيعمل الاتحاد على اعداد الخطة الزمنية للاستحقاقات القادمة.

وأكد السرحان ان الهدف الاساسي للاتحاد في المرحلة القادمة هو ادخال رياضة الغوص في دورة الالعاب الآسيوية ال20 القادمة التي ستقام في اليابان مضيفا ان الاتحاد سيعمل بالتعاون مع المجلس الاولمبي الآسيوي في ما يخص بطولة غرب آسيا المجمعة.

وبين أن مجلس ادارة الاتحاد ينظر العديد من المقترحات التي قدمتها اللجان لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة لرفع مستوى الرياضة على الصعيد الاقليمي والدولي اضافة الى النظر في دخول اعضاء جدد الى الاتحاد.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة (العلاقات الدولية) بالاتحاد سلام الرجيب في تصريح مماثل ل(كونا) انه سيعمل جاهدا بالتعاون مع اعضاءاللجنة لربط الاتحاد مع الجهات والمنظمات الاقليمية والقارية والدولية لتطوير الرياضة.

وقال الرجيب ان رياضة الغوص تحتاج الى تكاتف جميع الاتحادات لتسويقها وحث الافراد على ممارستها لخلق جيل من الرياضيين يسمو بالرياضة الى اعلى المراتب.

واضاف ان اللجنة ستسعى لتحقيق هدف الاتحاد الاساسي وهو ادخال رياضة الغوص في (الآسياد) القادمة من خلال الاجتماعات التي ستنظمها اللجنة مع المجلس الاولمبي الآسيوي والاتحادات الآسيوية.

وشكلت اللجان الدائمة السبع على النحو التالي حيث ترأست الكويت لجان (العلاقات الدولية) و(القانونية) و(المساواة بين الحنسين) وترأست لبنان لجنتي (البيئة) و(الطبية) فيما ترأست فلسطين لجنتي (الرياضيين) و(الفنية).(النهاية)