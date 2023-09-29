الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يهنئ سمو أمير البلاد بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.

وأعرب البديوي في بيان عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة العزيزة على دولة الكويت أعواما عديدة ومديدة وهي تحقق بفضل الله ثم بالقيادة الحكيمة الكثير من الإنجازات الحضارية العملاقة والمكتسبات التنموية الرائدة في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة.

وأعرب البديوي عن تمنياته للكويت بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار سائلا المولى أن يشمل سمو أمير البلاد بموفور الصحة والعافية.