صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس باكستان بضحايا التفجير الانتحاري بإقليم بلوشستان

29 سبتمبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف موكبا دينيا قرب مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف موكبا دينيا قرب مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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29 سبتمبر، 2023
0 19 دقيقة واحدة

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