الداخلية: ضبط 19 شخصاً في 14 قضية مختلفة بحوزتهم 10 كيلو مخدرات متنوعة و9.914 حبة مؤثرات عقلية و64 زجاجة خمر ومبالغ مالية

استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (19) شخصاً من جنسيات مختلفة في (14) ضبطية منفصلة وبحوزتهم نحو (10) كيلو جرام مخدرات متنوعة (حشيش – شبو – ماريجوانا – هيروين) و(9,914) حبة مؤثرات عقلية ومبالغ مالية متحصلات البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بان المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال الأمن الجنائي يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة والتصدي لكل أساليبهم حماية للمجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).