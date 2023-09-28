رئيس البرلمان العربي يهنئ سمو أمير البلاد بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

رفع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم داعيا الله أن يمن على الكويت الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب العسومي في بيان عن أمله أن يعيد الله هذه المناسبة العزيزة أعواما عديدة ومديدة ويحفظ صاحب السمو أمير البلاد قائدا وطنيا وذخرا لشعب الكويت سائلا المولى عز وجل أن يشمل سموه بالصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وأهلها.

واستذكر بهذه المناسبة الانجازات التنموية الشاملة التي تحققت في دولة الكويت في المجالات كافة بفضل القيادة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو حفظه الله ورعاه والرؤية السديدة.

وأشاد بالدور المقدر الذي تقوم به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في المنطقة العربية لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تموج بها دول العالم كافة من خلال نهج حكيم ودبلوماسية رائدة بالسعي نحو تعزيز التضامن العربي المشترك .

وأعرب العسومي عن تقديره للدور الرائد لدولة الكويت في رأب الصدع العربي ومساهمتها الحثيثة في درء الخلافات وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي متمنيا لدولة الكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام الأمن والتقدم.

وعبر عن أمله في استكمال مسيرة الانجازات الناجحة التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور سائلا الله عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويمن عليها بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.