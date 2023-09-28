سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق التمنيات مشيدا سموه حفظه الله بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين مبتهلا سموه رعاه الله إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة المغربية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالته.