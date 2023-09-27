الدوري الإيطالي: ساسوولو يلحق الخسارة الاولى بإنتر وجاره ميلان يلحق به الى الصدارة

الدوري الإيطالي: ساسوولو يلحق الخسارة الاولى بإنتر وجاره ميلان يلحق به الى الصدارة

فجَّر ساسوولو مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحق الخسارة الاولى بإنتر ميلان بالفوز عليه 2-1 في عقر داره الاربعاء في المرحلة السادسة من الدوري الايطالي لكرة القدم، فاسحا المجال أمام جاره وغريمه ميلان للحاق به إلى الصدارة عقب تغلبه على مضيفه كالياري 3-1.

ويدين ساسوولو بفوزه إلى مهاجمه الدولي دومينيكو بيراردي الذي ساهم في قلبه الطاولة على إنتر عندما حول تخلفه بهدف للمدافع الدولي الهولندي دنزل دامفريس (45+1) إلى فوز بهدفين صنع الأول لزميله لاعب الوسط الألباني نديم بايرامي (54) وسجل بنفسه الثاني في الدقيقة 63.

وتابع ساسوولو نتائجه الرائعة أمام الكبارة بعدما تغلب على يوفنتوس العريق 4-2 في المرحلة الماضية.

وكان إنتر يأمل بمواصلة بدايته المثالية التي لم يعكرها سوى الاكتفاء بالتعادل مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1-1 في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي، لكنه عجز عن الاحتفاظ على تقدمه امام ساسوولو ومني بخسارته الاولى.

ونجح دمفريس في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس أندريا كونسيلي (45+1).

وتمكن ساسوولو من إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عندما مرر بيراردي كرة ذكية داخل المنطقة الى بايرامي الذي سددها قوية بيمناه فشل الحارس السويسري يان سومر في التصدي لها وعانقت شباكه (54).

ومنح بيراردي التقدم لساسوولو بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سومر (63).

ميلان يواصل الصحوة

واستغل ميلان تعثر جاره ولحق به الى الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه كالياري 3-1 مواصلة صحوته.

وقلب الفريق اللومبادري الطاولة على أصحاب الأرض الذين كانوا سباقين الى التسجيل عبر الأنغولي زيتو لوفومبو (29)، فرد بثلاثية تناوب على تسجيلها السويسري نواه أوكافور (40) والإنكليزيان فيكايو توموري (45) وروبن لوفتوس تشيك (60).

وهو الفوز الثاني تواليا لميلان بعد خسارته المذلة امام جاره إنتر 1-5 في المرحلة الرابعة، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة مستعيدا المركز الثاني بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الفائز على ليتشي 1-0 الثلاثاء في افتتاح المرحلة، وبفارق الأهداف خلف جاره إنتر.

في المقابل، مني كالياري بخسارته الرابعة هذا الموسم مقابل تعادلين فتجمد رصيده عند نقطتين وتراجع إلى المركز العشرين الاخير.

وضغط ميلان الذي ابقى مدربه ستيفانو بيولي على نجميه البرتغالي رافايل لياو والفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو على دكة البدلاء، بقوة منذ بداية المباراة وخلق العديد من الفرص دون فاعلية حتى الدقيقة 28 عندما سدد أوكافور كرة قوية زاحفة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس الصربي بوريس رادونوفيتش (28).

ورد كالياري بهجمة مرتدة مفتتحا التسجيل عبر لوفومبو بتسديدة قوية من زاوية ضيقة ومن مسافة قريبة (29).

ونجح أوكافور في إدراك التعادل لميلان مستغلا خطأ فادحا للحارس رادونوفيتش في التقاط كرة عرضية من داخل المنطقة للوافد الجديد الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك فهيأها لنفسه فيمناه وتابعها بيسراه داخل المرمى (40).

وكاد المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز يمنح التقدم للفريق اللومباردي بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها رادونوفيتش ببراعة إلى ركنية (45)، كانت مصدر الهدف الثاني عندما لعبها الفرنسي الجزائري الأصل ياسين عدلي بذكاء إلى الوافد الجديد الآخر الهولندي تيجاني رييندرز فمررها عرضية قوية ارتطمت بأحد المدافعين ومن بعده توموري وعانقت الشباك (45).

وفي الوقت الذي اندفع فيه كالياري في الشوط الثاني بحثا عن التعادل، وجه الوافد الجديد الآخر الدولي الانكليزي لوفتوس تشيك الضربة القاضية لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة خارج المنطقة من بوليسيك وسددها قوية بيمناه وأسكنها على يمين الحارس رادونوفيتش (60).

نابولي يستعيد سكة الانتصارات

وحذا أتالانتا حذو ميلان وتابع صحوته بفوز ثان تواليا ورابع هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه فيرونا بهدف وحيد سجله الهولندي توين كوبمينيرز في الدقيقة 13.

وصعد أتالانتا الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 12 نقطة مقابل سبع نقاط لفيرونا العاشر.

واستغل إمبولي خسارة كالياري تخلص من المركز الأخير عندما حقق فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه ساليرنيتانا بهدف وحيد سجله توماسو بالدانتسي في الدقيقة 34.

وصعد إمبولي الذي وضع حدا لخمس هزائم متتالية، الى المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف خلف ساليرنيتانا.

وتنفس نابولي، حامل اللقب، الصعداء بفوزه على ضيفه أودينيزي 4-1.

وحسم نابولي النتيجة في الشوط الاول بهدفي البولندي بيوتر جيلينسكي (19 من ركلة جزاء) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (39)، قبل أن يعزز الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالثالث في الدقيقة 74.

وقلص الصربي لازار سمردزيتش الفارق في الدقيقة 81، لكن البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أعاده الى سابق عهدف بتسجيله الهدف الرابع بعد دقيقة واحدة.

وهو الفوز الأول للفريق الجنوبي بعد خسارة وتعادلين، والثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 11 نقطة وارتقى الى المركز الخامس، فيما مني أودينيزي بخسارته الثالثة مقابل ثلاث تعادلات.

وبدوره، عاد لاتسيو وصيف بطل الموسم الماضي الى سكة الانتصارات بعد خسارة وتعادل وحقق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين سجلهما الاوروغوياني ماتياس فيسينو (56) وماتيا تساكانيي (75).

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءات مونتسا مع بولونيا، وفروزينوني مع فيورنتينا، وجنوى مع روما.